Esendağlı'dan 'liyakat' Vurgusu

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, 2024-2025 Adli Yıl açılış konuşmasında hukuk devleti ilkelerine, adalet hizmetlerinin önemine, kamu yönetiminde liyakat ve hukuki güvenlik ilkelerinin eksikliğine dikkat çekti. Esendağlı, konuşmasında Kıbrıs sorunu ve mülkiyet hakkı gibi kritik konulara da değinerek, bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Hasan Esendağlı, yeni adli yılda avukatlar, yargıçlar, savcılar ve mahkeme personelinin büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirterek, “Ülkemiz adına yargı mekanizmalarından beklenen yegane ürün olan adaleti somut olarak görebileceğimiz, hissedebileceğimiz bir adli yıl temenni ediyorum” dedi. Esendağlı, adaletin, toplumsal huzurun ve güvenin temel dayanağı olduğunu vurguladı.

LİYAKAT VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Konuşmasında liyakat ilkesinin önemine geniş yer veren Esendağlı, Anayasa Mahkemesi’nin 2021 yılında verdiği karara atıfta bulunarak, “Liyakat ilkesi uygulanmadığında, hukuki güvenlik ilkesinin varlığından söz edilemez. Keyfi uygulama bulunan bir yerde, hukuki istikrar veya hukuki güvenlikten bahsetmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı. Esendağlı, liyakat ilkesinin ihlalinin, Anayasaya aykırı bir durum oluşturduğunu belirterek, “Devlet organlarının standart ve adil bir şekilde liyakat ilkesini uygulamaması, kamu yönetimindeki başarısızlıkların temel sebebidir” dedi.

Esendağlı, kamu hizmetlerine ilişkin görev ve yetkilerin liyakatlı kişilere verilmesinin önemini vurgulayarak, “Kamu hizmetlerinin liyakat sahibi kişilerce yürütülmesi, bu hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar” ifadesini kullandı.

KAMUDA LİYAKATIN SAĞLANMASINA YÖNELİK REFORM ÖNERİSİ

Esendağlı, kamu yönetiminde liyakatın sağlanması için kapsamlı bir reform önerisinde bulundu. Reformun ana ekseninin “kamuda liyakatın sağlanması” olması gerektiğini vurgulayan Esendağlı, şunları söyledi:

“Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsız bir organa dönüştürülmesi, üst kademe yöneticileri için üçlü kararname ile atama sisteminin terkedilmesi ve yargıda atama sistemlerinin objektif kriterlere dayalı hale getirilmesi gerekmektedir.”

Esendağlı, ayrıca “Polis Hizmetleri Komisyonu’nun bağımsızlığının sağlanması,” ve “Yüksek Adliye Kurulu ile Savcılar Yüksek Kurulu’nun gizli oy ve gerekçesiz atama yöntemlerinin objektif kriterlere dayalı bir sisteme dönüştürülmesi gerektiğini” belirtti. Kamu hizmetlerinin etkinliği ve güvenilirliğinin artırılması için tüm kamu kurumlarının “objektif kritere dayalı liyakat sistemi ile çalışmasının sağlanması” gerektiğini de ekleyerek, bu reformun kamu maliyesine hiçbir ek külfet yüklemeyeceğini ifade etti.

İSİAS DAVASI VE BİRLİK ÇAĞRISI

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde İsias Otel’de hayatını kaybeden çocukların anılması ve toplumun gösterdiği birlik ve dayanışmaya vurgu yapan Esendağlı, “Başımıza böylesi bir felaket gelmeden bu şekilde bir ve bütün olabilmemizin yolu yok mudur?” diyerek, toplumsal birlik çağrısında bulundu. “Toplumumuzun, çocuklarımızın refahını sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir ülke bırakmak için ortak iyiyi gerçekleştirmek, birlik olmak en büyük gerekliliktir” dedi.

Esendağlı, avukatların mesleki koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Avukatlar, hak savunmak için zorlu şartlarda mücadele etmektedirler” dedi. Avukatların karşılaştığı zorlukların, “liyakatsiz, iş bilmez kişilerin yarattığı engellerden” kaynaklandığını belirtti ve sistemin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

BAROLAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYETLERİ

Barolar Birliği’nin hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, çevre hakları ve çeşitli toplumsal konulardaki çalışmaları üzerinde de duran Esendağlı, “Barolar Birliği, kendi içine kapalı, zümresel, halka uzak bir yapıdan çıkarak, etkili ve saygı gören bir sivil toplum örgütüne dönüşmüştür” dedi. “Çocuklarımızın haklarından çevre hakkına, ifade özgürlüğünden insan haklarına kadar birçok konuda mücadelemize devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Konuşmasını birlik ve dayanışma çağrısıyla bitiren Esendağlı, “Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve yargı bağımsızlığı için her zaman nöbetteyiz” diyerek adaletin önemine bir kez daha vurgu yaptı.