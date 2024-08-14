Esentepe - Girne anayolunda kaza… Alkollü sürücü tutuklandı

ads ads ads ads
14/08/2024

ads
Esentepe - Girne anayolunda kaza… Alkollü sürücü tutuklandı

Esentepe - Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah 04.30 sıralarında, Efe Ekrem Kılıç, yönetimindeki EK 945 plakalı araçla ve 176 miligram alkolü içki tesiri altında Esentepe - Girne anayolundan Girne istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Esentepe kavşağındaki trafik adasında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken alkollü sürücü tutuklandı.

14/08/2024 16:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Esentepe, Girne anayolu, kaza, Alkollü sürücü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.