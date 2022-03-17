Esentepe Belediyesi eyleme gidiyor!

Esentepe Belediyesi, bölge halkı ve bazı belediye başkanlarının da katılımı ile 19 Mart Cumartesi günü, saat 18:00’de belediye önünde bir eylem gerçekleştirecek.

Belediye sayılarının azaltılmasının gündeme gelmesi ile bir çok belediye başkanı yasanın yeniden ele alınarak düzenlenmesini ve yapılacak reformun altının doldurulmasını talep etmişti.

Kıbrıs Arena’ya konuşan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, konunun alelacele ile gündeme getirip, bir an önce belediyelerin kapatılmasının istenmesine tepki koydu. Erdoğan, reformun neye göre yapılacağının net olmadığını, henüz hiç bir açıklama ve çalışmanın kendilerine sunulmadığının altını çizerek, ‘’bu kapanma nasıl olacak? Belediyelerin mali yapısı ne olacak? Personelin kıdem tazminatları neye göre şekillenecek? Belediyelerin mevcut borçları ve belediyelere ait alanlar nasıl şekillenecek?’’ sorularının cevapsız kaldığını belirtti.

Erdoğan, altı boş bir reformun kimseye fayda sağlayamayacağının da altını çizerek, ‘’yasanın neye izin verdiği ortadadır’’ diye konuştu. Erdoğan bölge halkı ile belediye çalışanlarının 19 Mart Cumartesi günü, saat 18:00’de belediye binası önünde toplanacaklarını, bazı belediye başkanlarının da bu eyleme destek vereceğini belirterek, herkesin belediyesine sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

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17/03/2022 10:16