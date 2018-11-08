Esentepe Belediyesi grevde!
Esentepe Belediyesi çalışanları ile BES (Belediye Emekçileri Sendikası) bugün Esentepe Belediyesi’nde 1 günlük uyarı grevi düzenledi.
08/11/2018
HK
Belediye Emekçileri Sendikası, Esentepe Belediyesi’nde greve başladı. Elde edilen bilgilere göre çalışanlar arasında 1 yıldır maaşını alamayanlar bulunuyor.
Haberherdakika’ya açıklamalarda bulunan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün Esentepe Belediyesi’nde çalışanlarla birlikte 1 günlük uyarı grevi düzenlediklerini, buradaki çalışanların maaşlarının 7 ay geriden geldiğini ve Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden önce “ Seçimi kazandığım takdirde önceliğim çalışanlarımın maaşları olacak” açıklamasına uymadığı gerekçesi ile uyarı grevi gerçekleştirdiklerini belirtti.