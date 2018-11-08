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Esentepe Belediyesi grevde!

Esentepe Belediyesi çalışanları ile BES (Belediye Emekçileri Sendikası) bugün Esentepe Belediyesi’nde 1 günlük uyarı grevi düzenledi.

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08/11/2018
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Esentepe Belediyesi grevde!

Belediye Emekçileri Sendikası, Esentepe Belediyesi’nde greve başladı. Elde edilen bilgilere göre çalışanlar arasında 1 yıldır maaşını alamayanlar bulunuyor.

Haberherdakika’ya açıklamalarda bulunan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, bugün Esentepe Belediyesi’nde çalışanlarla birlikte 1 günlük uyarı grevi düzenlediklerini, buradaki çalışanların maaşlarının 7 ay geriden geldiğini ve Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden önce “ Seçimi kazandığım takdirde önceliğim çalışanlarımın maaşları olacak” açıklamasına uymadığı gerekçesi ile uyarı grevi gerçekleştirdiklerini belirtti.

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TAGS: Esentepe Belediyesi
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