Esentepe Belediyesi’nin Projeleri, KEİ Ofisi iş birliği ile hayata geçiyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi, Esentepe Belediyesi’nin altyapı yatırımlarına verdiği finans desteği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerel kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda KEİ Ofisi, yerel halkın sosyal ve kültürel alanlarda gelişim gösterebileceği, vatandaşın rahatını, huzurunu ve sağlığını korumayı amaçlayan projeler ile eğitim, spor, kültürel yaşam, ulaşım gibi çok yönlü sosyal hizmetleri içeren projeleri destekliyor.

KEİ Ofisi, Esentepe Belediyesi’nin hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği sağlayan çok sayıdaki projeye, 2011-2020 yılları arasında güncel rakamlarla 35.670.266 TL finans desteği sağladı.

KEİ Ofisi’nin, 2011-2020 yıllarında finans desteği verdiği projeler:

Hizmet Binası Tamiri Projesi

Esentepe Uzun Göl Sokak Yağmur Suyu Drenaj Projesi

Bahçeli Karşı Mahalle Yol Tamiri Projesi

Eski İlkokulun Sosyal Tesise Dönüştürülmesi Projesi

Karaağaç Köy İçi Altyapı Düzenlemesi Projesi

Çocuk Oyun Parkları ve Spor Alanları Oluşturulması Projesi

Bahçeli Halı Saha Yapımı Projesi

Bahçeli Köy İçi Yollarının Düzenlenmesi ve Genişletilmesi Köy İçi Aydınlatma Projesi

Sinema ve Konferans Salonunun Tadilatı Projesi

Esentepe Köyünde İstinat Duvarı ve Çevre Düzenlemesi

Beşparmak Osmanlı Mezarlığı Çevre Düzenleme Projesi

Beşparmak Kaldırım ve Taş Duvar Yapım Projesi

Alagadi Anayol – Köy İçi Bağlantı Yolunun Asfaltlanması

Kazıcı – Yükleyici Araç Alımı

Halk Plajı Sosyal Tesisleri Projesi

Çok Amaçlı Depo Yapım Projesi

Minibüs Alım Projesi

Karaağaç Su Mesire Alanı Projesi

Okullar Bölgesi Park, Ortak Kullanım Alanları, Spor Alanları, Otopark, Açık Pazar

Karaağaç Köyü Eski Okul Binasının İzci Evine Dönüştürülmesi Projesi

BRT/SM

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16/02/2022 10:51