Esentepe Hentbola doydu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Esentepe Plaj Hentbol turnuvası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 17 takımın mücadele ettiği Esentepe Plaj Hentbolu turnuvasında, U14 kızlarda Esentepe şampiyon olurken, Şahlan takımı ikinci oldu.

U14 erkeklerde ise şampiyonluğa UKÜ kavuşurken, Levent takımı turnuvayı ikinci tamamladı. Plaj Hentbol turnuvasında U16 kategorisinde kızlarda DİGEM şampiyon olurken, Şahlan turnuvayı ikinci sırada noktaladı. Büyük kadınlarda ise şampiyonluğa İnovap Acaunting ulaşırken, Şahlan takımı turnuvayı ikincilikle noktaladı.

Esentepe Plaj Hentbol turnuvasının büyük erkekler kategorisinde ise Handbulls turnuvanın şampiyonu olurken, Tırtıllar turnuvanın ikincisi oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşma yapan Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, tüm sporcuları tebrik ederken, önümüzdeki yıl turnuvayı uluslararası boyuta taşıyacağının da müjdesini verdi.

Karşılaşmaların ardından ise dereceye giren takımlara ödüllerini şu isimler verdi;

Türkiye Kadın Milli Takım Antrenörü Kadir Ayar, Türkiye Erkek Milli Takım Antrenörü Akın Yenigün, MHK Başkanı Şevki Sabriler, Çatalköy – Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok.