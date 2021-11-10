Esentepe için acil yardım çağrısı

Esentepe’de öğlen saatlerinde başlayan yangın rüzgarında etkisi ile şiddetini arttırıyor. Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yangının kontrol altına alınmaması durumunda ciddi bir felaket yaşanacağını söyledi.

Yangının ormanlık alana 300 metre kadar yaklaştığını ifade eden Erdoğan dozerler ile yangının ormanlık alana sıçramaması için çaba gösterildiğini vurguladı.

İmkanı olan herkesi Esentepe’de yaşanan yangına müdahale etmesi için çağrıda bulunan Cemal Erdoğan, “Yangının önü kesilmezse ormanlar ciddi hasar alacak” dedi.

Öte yandan Esentepe’de devam eden yangına polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri, belediye ekiplerinin yanı sıra belde halkı müdahale ediyor.

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10/11/2021 16:51