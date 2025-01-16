Esentepe İlkokulu İçin Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den İşbirliği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği ile Esentepe İlkokulu’nun yeni binası için önemli bir projeye imza attı. İmzalanan protokolle ilgili açıklama yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projeye iletişim ve teknoloji desteği sağlayacağını belirtti.

Başkan Kırok, eğitim alanında önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İmzalanan bu protokolle Esentepe İlkokulu binasının ilk adımlarını atmış olduk. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibine teşekkür ederim. Tüm bölgemize hayırlı olmasını dilerim.”