Esentepe İlkokulu İçin Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den İşbirliği

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16/01/2025

Esentepe İlkokulu İçin Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den İşbirliği

Esentepe İlkokulu İçin Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den İşbirliği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliği ile Esentepe İlkokulu’nun yeni binası için önemli bir projeye imza attı. İmzalanan protokolle ilgili açıklama yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projeye iletişim ve teknoloji desteği sağlayacağını belirtti.

Başkan Kırok,  eğitim alanında önemli bir adım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“İmzalanan bu protokolle Esentepe İlkokulu binasının ilk adımlarını atmış olduk. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibine teşekkür ederim. Tüm bölgemize hayırlı olmasını dilerim.”

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TAGS: KKTC, Çatalköy, Esentepe
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