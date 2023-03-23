Esentepe İlkokulu Kızları Şampiyon

Şampiyon Melekler Hentbol Küçük Kız Final Maçlarında Esentepe İlkokulu şampiyon oldu.

Okuldan yapılan açıklama şöyle

Bu gururlu günümüzde öğrencilerimize kupa ve madalyalarını takdim ederek bizleri daha da gururlandıran İlköğretim Daire Müdürü'müz Sn. Hakkı Başarı'ya teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca baş denetmenimiz Sn. Fezile Işık'a, yanımızda olup heyecanımızı paylaştığı için teşekkür ederiz.

Bu güzel sonucu kazanmamızda en büyük etkisi olan, zaman ayırıp fedakârlıkla çocuklarımıza destek veren, tecrübe ve teknikleriyle ışık tutan Sn. Naciye Erdoğan ve Sn. Cemal Erdoğan'a, öğrencilerimizin Beden Eğitimi öğretmenleri Sn. Tarkan Tombak ve teknik bilgileriyle destek veren Sn. Mustafa Binici'ye çok teşekkür ediyoruz.

Öğrencilerimizin müsabaka yerlerine maddi manevi ulaşımını sağlayan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Sn. Ceyhun Kırok'a ve her zaman bizlere yardımcı olan, tüm imkânları sağlayan Sn. Başak Tümkan'a çok teşekkür ederiz.

Bizler küçük bir köy okulu olarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlayışıyla her kesimden herkes elinden geldiğini çocuklarımız için yaparak güzel bir sonuca imza attık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz...

Okulumuzda ilk kez adımını atarak başlattığımız Hentbol Sporunun, ilk yılında alınan şampiyonlukla ileriki yıllarda da devam edeceğine inanıyoruz

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23/03/2023 14:52