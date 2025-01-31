Esentepe-M.Değirmenlik maçı ertelendi

Futbol Federasyonu Esentepe Kulübü'nün yazılı itirazı üzerine Disiplin Talimatı'nın 56.maddesindeki "Müsabaka Sonucunu Etkileme"ye dayanarak şike teşebbüsünün araştırılması için Miracle Değirmenlik Kulübü'nü Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayni itiraz dilekçesine dayanarak sezon başında M.Değirmenlik'ten Lefke'ye transfer olan Kasım Tağman ile TOL Başkanı Ezel Kaynak da idari tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Futbol Federasyonu yönetim kurulu bu gelişmeler ışığında Esentepe-Miracle Değirmenlik karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kararlar şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 31.01.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

1. Esentepe KKSK’nin 31.01.2025 tarihinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’na yapmış olduğu yazılı itiraz dilekçesi sebebiyle Miracle Değirmenlik SK’nın Disiplin Talimatı’nın 56.maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine,

2. Yine aynı itiraz dilekçesi sebebiyle futbolcu Kasım Tağman’ın ve Türk Ocağı Limasol SK’nın kulüp başkanı Ezel Kaynak’ın Disiplin Talimatı’nın 56.maddesi kapsamında Disiplin Kurulu’na sevkine ve 77.maddesi kapsamında idari tedbirli olmalarına karar verilmiştir.

Av. Arzu İZVEREN NUMAN

Hasan Sertoğlu başkanlığında aşağıdaki kararı almıştır.

1) Esentepe KKSK’nın 31.01.2025 tarihli itiraz dilekçesi sebebiyle AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu’nda 17.haftada 01.02.2025 tarihinde 22069 maç numarasıyla oynanacak olan Esentepe KKSK – Miracle Değirmenlik ve yine AKSA A2 Süper Lig’de 17.haftada 01.02.2025 tarihinde 22128 maç numarasıyla oynanacak olan Esentepe KKSK – Miracle Değirmenlik SK karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.