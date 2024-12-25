Esentepe Mezarlık Yolunda 2. Etap Tamamlandı

Esentepe mezarlık yolunda devam eden çalışmaların ikinci etabı tamamlandı. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zaman fark etmez, yeter ki işimiz olsun… Yeni yıldan önce bitireceğiz diye söz verdik, sözümüzü tuttuk” ifadelerini kullandı.

Kırok, 1. etabı daha önce tamamlanan yolun 2. etap çalışmalarının da dün gece itibarıyla sonlandırdıklarını belirtti. Bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Kırok, projeyi zamanında tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.