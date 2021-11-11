Esentepe Spor Salonu’nun çatısı için imzalar atıldı

   Spor Dairesi Müdürlüğü ile Esentepe Spor Salonu’nun, çatısı için çıkılan ihaleyi kazanan Ceman Construction Ltd arasında sözleşme imzalandı.

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11/11/2021

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Esentepe Spor Salonu’nun çatısı için imzalar atıldı

   Spor Dairesi Müdürlüğü ile Esentepe Spor Salonu’nun, çatısı için çıkılan ihaleyi kazanan Ceman Construction Ltd arasında sözleşme imzalandı.

   Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, uzun süredir tamamlanamayan Esentepe Spor Salonu’nun çatısı için çıkılan ihaleyi kazanan firma yetkilileri ile sözleşmeyi imzaladıklarını ve Esentepe Spor Salonu’nun çatısının, 90 iş günü içerisinde tamamlanacağını açıkladı. Fuat Tek, ihaleyi kazanan Ceman Construction Ltd’e çalışmalarında başarı dilediklerini ve kısa bir süre içerisinde bu projenin tamamlanacak olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

11/11/2021 09:50
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TAGS: Esentepe Spor Salonu
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