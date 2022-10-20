Esentepe ve Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi...

Orta gerilim şebekesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe ile Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ads ads ads ads
20/10/2022

ads
Esentepe ve Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi...

Orta gerilim şebekesindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın Esentepe ile Lapta bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Karaagaç, Esentepe, Esentepe doğu sahil, Bahçeli, Bahçeli su pompası ve Bahçeli sahil bölgesine elektrik verilemeyecek.

Lapta Fevzi Çakmak Caddesi’nde de 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

20/10/2022 10:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.