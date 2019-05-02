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Esentepe'de alkol alan şahıs olay çıkardı

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.               

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02/05/2019

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Esentepe'de alkol alan şahıs olay çıkardı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada;02.05.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Esentepe’de bulunan Turkuaz Bay Sitesi içerisinde J.W. (E-43) 235 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, Ersoy İLGEN’e ait ikametgahın giriş kapısına tekme atıp akabinde de taş ile vurmak suretiyle hasara uğratmış ve bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.               

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