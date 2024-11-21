Esentepe’de Alzheimer Hastası Vatandaş Kayıp

Esentepe’de yaşayan Alzheimer hastası İsmet Kim’den haber alınamıyor. Saat 15.30’da JP 548 plakalı gri renkli Vitz marka aracıyla evinden ayrıldığı belirtilen Kim, o saatten bu yana geri dönmedi.

Kim’i gören ya da hakkında bilgi sahibi olanların 0533 834 0193 veya 0548 822 2917 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşması ya da en yakın polis karakoluna bilgi vermesi önemle rica edildi.

Yetkililer ve ailesi, Kim’in bir an önce bulunması için vatandaşlardan destek bekliyor.