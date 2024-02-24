Esentepe'de Bulunan Cansız Beden Kayıp Hasan Gölgeçen'e Ait Olabilir

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24/02/2024

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Esentepe'de Bulunan Cansız Beden Kayıp Hasan Gölgeçen'e Ait Olabilir

 Esentepe’de kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde, önceki gün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin  14 Şubat'ta Mersin -Gazimağusa seferini yapan geminin yolcusu Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor 

Söz konusu şahsın  üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma- asfiksi” olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında,  cansız bedenin 14 Şubat’ta Mersin - Gazimağusa seferini yapan bir gemide kayıp olduğu bildirilen Hasan Gölgeçen’e (E-63)  ait olabileceğinin değerlendirildiği  ancak kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği  ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.

 

24/02/2024 13:36
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