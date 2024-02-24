Esentepe'de Bulunan Cansız Beden Kayıp Hasan Gölgeçen'e Ait Olabilir

Esentepe’de kıyıdan yaklaşık 20 mil açıkta deniz içerisinde, önceki gün Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunan cansız erkek bedeninin 14 Şubat'ta Mersin -Gazimağusa seferini yapan geminin yolcusu Hasan Gölgeçen olabileceği düşünülüyor

Söz konusu şahsın üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “suda boğulma- asfiksi” olduğu tespit edildi.

Polis açıklamasında, cansız bedenin 14 Şubat’ta Mersin - Gazimağusa seferini yapan bir gemide kayıp olduğu bildirilen Hasan Gölgeçen’e (E-63) ait olabileceğinin değerlendirildiği ancak kesin kimlik tespitinin yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor.