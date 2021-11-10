Esentepe’de çıkan yangın evlere yaklaştı…

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10/11/2021

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Esentepe’de çıkan yangın evlere yaklaştı…

Esentepe’de öğlen saatlerinde çıkan yangın evlere yaklaştı. Sosyal medyaya düşen bir videoda yangının bölgede bulunan bir evin çevre duvarına kadar yaklaştığı görülüyor.

Vatandaşlar evde bulunan havuzdan su alarak yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Öte yandan Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yangının kontrol altına alınmaması durumunda ciddi bir orman felaketi yaşanacağını söylemişti.

Esentepe’de saat 15.00 sıralarında başlayan yangın henüz kontrol altına alınmazken bölge için acil yardım çağrısı yapıldı.

10/11/2021 17:01
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TAGS: Esentepe’de çıkan yangın evlere yaklaştı…, haberkibris,
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