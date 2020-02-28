Esentepe'de cinsel taciz iddiası!

HABERKIBRIS Özel

İddiaya göre Esentepe’de otobüsten indiği sırada yanına yaklaşan iki kişi tarafından cinsel tacize uğrayan genç kız yoldan geçen araba sayesinde kurtuldu.

Haber Kıbrıs haber merkezine ulaşan bir vatandaş, dün saat 18:00’da Esentepe girişinde otobüsten inen bir genç kızın, yanına yaklaşan iki kişi tarafından saldırıya uğradığını aktardı. Konuşma bahanesi ile kıza yaklaşan iki kişinin genç kadına saldırarak kıyafetlerini parçaladığını ardından karanlık bir bölgeye götürmek isterken o sırada yoldan geçen arabayı gören saldırganların korkup kaçtığını anlattı.

Olayı aktaran vatandaş “Kızımız ucuz kurtuldu ancak böylesi korkunç bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınsın.Genç kızlarımızda sokakta yürüyemez oldu.” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

28/02/2020 12:27