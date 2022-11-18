Esentepe’de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

Esentepe Belediyesi katkıları ile bugün Esentepe Kapalı Konferans Salonu’nda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir etkinlik yapıldı.

Esentepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Final Organizasyonu oyuncularının çocuklar için gösteri sergilediği etkinliğe Esentepe İlkokulu öğrencileri katıldı. Öğrenciler şarkılarla dans etti, sihirbazlık gösterilerini izledi.

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan etkinlik sonunda çocuklarla anı fotoğrafı çektirdi.

Bu habere tepkiniz:



18/11/2022 17:54