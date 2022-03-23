Esentepe’de Farkındalık Toplantısı, Büyük Buluşma

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin alt yapı sorunları ile ilgili farkındalık yaratılması amacıyla, protokol katılımlı organizasyon gerçekleştiriyor.

Kuzey Sahillerini Sürdürülebilir Çevresel Gelişim Temelinde, Kırsal Dokusunu Koruyarak, Ekonomik Değeri ve Yaşam Kalitesi Yüksek, Kentsel Altyapısı Gelişmiş Yaşam Alanlarına Dönüştürmenin Önemi”nin paylaşılacağı toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bazı Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra bürokratlar, belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, yatırımcılar ve çok sayıda konuk katılacak.

Toplantı; Esentepe Korineum Golf & Beach Resort’ta yarın (24 Mart 2022 Perşembe) saat 11.30’da yapılacak.

GÜRCAFER: ‘HALA DAHA GEÇ KALINMIŞ DEĞİLDİR’ DİYECEKSEK ÖNCE PLANLI YAŞANMASI GEREKTİĞİNİ KABULLENMELİYİZ

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, toplantının amacına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir devlet olmaya karar verdiğimiz ve devlet olma yönünde atmış olduğumuz ilk adımdan günümüze değin, plansız yaşamış olduğumuzdan dolayı bugünümüzü, geleceğimizi, şekillendirmek ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmadık.

Bundan dolayı bugün bu sıkıntıları çekmekteyiz, bu durumdayız, bu acıları çekiyoruz, geleceğimiz ile ilgili endişe duyuyoruz. Bugün aslında en ufacık bir krizde felaket yaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki bugün çocuklarımız göç etmeyi düşünüyor.

Eğer bugün geleceği kurtarmak ile ilgili bir adım atacaksak, ‘hala daha geç kalınmış değildir’ diyeceksek önce planlı yaşanması gerektiğini kabullenmemiz gereklidir.

İşte bu nedenden dolayıdır ki biz planlı yaşamın ne anlama geldiğini biliyoruz, önemsiyoruz ve bunu önemsediğimiz için farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.

“KUZEY SAHİLİNDE BİR ŞEYLER OLUYOR!”

Kuzey sahilinde bir şeyler oluyor! Kendiliğinden bir değişim oluşuyor. Projeler yapılıyor, yatırımcılar ilgi gösteriyor. Üzgünüm ama plansız gidiyor. En bakir ve en kıymetli bölgelerimizden biri. Bununla ilgili de ‘geç kaldık’ dememek için şimdiden planlanması gerektiği ile ilgili; siyasete de muhalefete de iktidara da sivil topluma da basına da yatırımcıya da kamu çalışanına da kısacası tüm insanımıza bu hususta bir farkındalık yaratmak için bir organizasyon yaptık.

“AMACIMIZ GEÇ KALMAMAK İÇİN FARKINDALIK YARATMAK”

Bu organizasyondaki amaç; herkesin farkına varmasını sağlamak. Doğanın, altyapının, eksikliğin, ekonominin, yaşamın, yeşilin, çevrenin, her şeyin farkına varılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla yarın bir toplantı düzenliyoruz.

“BİZ BİR MEŞALE YAKIYORUZ”

Aslında bölge ile ilgili bir meşale yakıyoruz. Bugünkü toplantının amacı; bölge ile ilgili tüm eksikliklerin giderileceği ve doğanın ön planda olacağı ama buna paralel çağdaş bir alt yapının olacağı ekonomik yaşam ile doğanın barışık bir şekilde yaşaması için yapılması gerekenlerin yapılması hususunda geç kalınmadan bir çalışmanın başlatılmasıdır.”

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23/03/2022 16:53