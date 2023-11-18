Esentepe'de feci kaza

Girne - Tatlısu Anayolu'nda Esentepe civarında 18 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazası, bir kişi yaralandı.

Saat 17.40 sularında gerçekleşen kazada, Recep Tayyip GÜNEŞ'in yönetimindeki RE 716 plakalı salon araç, Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrederken, Esentepe Halk Plajı Kavşağı'na yaklaştığı sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden Metehan AKBULUT'un yönetimindeki NN 701 plakalı kazıcı yükleyici aracın kepçe kısmına çarptı.

Kaza sonucunda RE 716 plakalı aracın sürücüsü Recep Tayyip GÜNEŞ yaralandı. GÜNEŞ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı ve buradan da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Şu an tedavisi devam etmektedir.

Kazayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.