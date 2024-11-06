Esentepe'de inşaattan düşen şahıs yaralandı

Esentepe'de, dün, yapımı devam eden bir site inşaatının ikinci katındaki terasta dolaşan 59 yaşındaki Abdulaziz Ürek, ayağının burkulup dengesini kaybetmesi sonucu üç metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ürek, Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.