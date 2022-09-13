Esentepe'de iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı

Esentepe’de bir inşaat şantiyesinde çalıştığı sırada düşen 50 yaşındaki Mustafa Sapan ağır yaralandı.

Polis Basın subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün saat 12:00 sıralarında, Esentepe’de bir şirkete ait inşaat şantiyesi içerisinde, döner merdivene ait boşlukta alçı işi yapmakta olan Mustafa SAPAN (E-50), çalıştığı esnada dengesini kaybederek 2.70 cm yükseklikten beton zemine düşerek ağır şekilde yaralandı

Olayda yaralanan Mustafa SAPAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, belinde kırık teşhisi ile beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

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13/09/2022 10:17