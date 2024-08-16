Esentepe'de iş kazası: 1 kişi yaralandı
16/08/2024
Esentepe'de dün sabah meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki MD Abdul Alım sol kolundan yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye, Alım'ın yaralandığı olay saat 10.00 sıralarında, bir şirkete ait şantiyede spiral makinesiyle kesim yaptığı esnada, makinenin üzerinde bulunan taşın parçalanması sonucu meydana geldi.
Alım, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alındı.16/08/2024 12:47