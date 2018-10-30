Esentepe’de Kansu bıraktı

Süper Ligde istediği sonuçları elde edemeyen Esentepe’de teknik patron Davut Kansu görevi bıraktı.

Dün akşam, takımla antrenmana çıkan Kansu, yönetimle bir araya gelerek veda etti. Kansu’nun görevini bıraktığı, kulüp başkanı Umut Bahadır tarafından açıklandı.

Bahadır’ın açıklaması şöyle: Hayatım boyunca ilkkez bu kadar büyük bir yükün altına girmeye karar verdiğim Esentepe spor Kulübü başkanlığı görevinde çok zorlu olacak bir sezon olacağını biliyordum.Buna bağlı olarak Bu süreç içerisinde Teknik patronumuz Davut KANSU ve Yardımcısı Süleyman GöKSUN Her ne kadar teknik kadro olsalarda yeri geldi yöneticilik yapmak zorunda kaldı. Evet Davut hocamız ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Dün akşam antrenmanından sonra Davut Hocamız bize artık yorulduğunu ve takımın kan değişikliği ile yeni bir hava yakalayabileceğini iletmesine rağmen yaptığımız tüm ikna girişimlerine rağmen geri adım atmamıştır. Kendisi Esentepe camiasında yıllarca isminin her zaman olumlu telefuz edilecek bir duruş ve Antrenörlük sergilemiştir. Esentepe camiası adına kendisine teşekkür ederiz.