Esentepe'de yapılan 138 test negatif

Esentepe Belediyesi, bölgede yapılan Koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

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21/01/2021
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Esentepe'de yapılan 138 test negatif

Esentepe Belediyesi, bölgede yapılan toplam 138 koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklama şöyle:

"Esentepe'de yapılan PCR testlerinden daha önce 50 tanesinin negatif çıktığını paylaşmıştık. Çok şükür geri kalan 22 testin de sonucları negatif çıkmıştır. Dün ve bugün yapılan 138 test de negatif çıkmıştır."

Belediyeden yapılan bir başka duyuruda ise 21 ocak perşembe bugün 80 yaş üzeri vatandaşlar için Girne Akçiçek Hastahanesine ücretsiz ulaşım belediyem tarafindan gün içinde planlı şekilde sağlanacağı açıklandı.

21/01/2021 08:50
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TAGS: Esentepe, 138 test, negatif
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