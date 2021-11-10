Esentepe’deki yangın kontrol altına alındı!
10/11/2021
Esentepe’de saat 15.00 sıralarında çıkan yangın kontrol altına alındı. Polisten yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı ifade edilirken soğutma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekildi.
Öte yandan Kozanköy’de çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, vatandaşlardan yangın söndürme çalışmalarına destek istedi. Karzaoğlu, yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldığını ifade ederek, herkesi söndürme çalışmalarına çağırdı.