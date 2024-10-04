Esentepeli Benjamin Bieleu'ya başarılı operasyon

Esentepe'nin Kamerunlu futbolcusu Benjamin Bieleu'ya kalp ritmindeki rahatsızlığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Doğuştan Wolff Parkinson White sendromu hastalığı yani doğumsal kalp ritim bozukluğu olan Benjamin Bieleu'nun tetkiklerinde ortaya çıkan rahatsızlığına başarılı Ablasyon işlemini kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Beton yaptı.

Beton, 22 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuştuğunu, yarın taburcu olacağını ve 5 gün istirahat sonrası sahalara dönebileceğini belirtti. Esentepe Kulübü Başkanı İbrahim Beyazbayram raporu aldıkları an harekete geçtiklerini ve Benjamin'in sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

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