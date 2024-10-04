Esentepeli Benjamin Bieleu'ya başarılı operasyon

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04/10/2024

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Esentepeli Benjamin Bieleu'ya başarılı operasyon

Esentepe'nin Kamerunlu futbolcusu Benjamin Bieleu'ya kalp ritmindeki rahatsızlığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Doğuştan  Wolff Parkinson White sendromu hastalığı yani doğumsal kalp ritim bozukluğu olan Benjamin Bieleu'nun  tetkiklerinde ortaya çıkan rahatsızlığına başarılı Ablasyon işlemini  kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Beton yaptı.
Beton, 22 yaşındaki futbolcunun sağlığına kavuştuğunu, yarın taburcu olacağını ve 5 gün istirahat sonrası sahalara dönebileceğini belirtti. Esentepe Kulübü Başkanı İbrahim Beyazbayram raporu aldıkları an harekete geçtiklerini ve Benjamin'in sağlığına kavuşmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

04/10/2024 18:37
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TAGS: Benjamin Bieleu
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