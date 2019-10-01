HABER KIBRIS

ad

Esenyel, ölümünün 1'inci yılında kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) eski başkanlarından Özer Esenyel; ölümünün birinci yılında kabri başında anılıyor.

ads
01/10/2019

ads
Esenyel, ölümünün 1'inci yılında kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk futboluna, genelde de ülke sporuna önemli katkılarda bulunan ve spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Özenyel 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF başkanlığı görevinde bulunmuştu. Esenyel’in anma töreni 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında gerçekleşecek.

01/10/2019 16:31

Bu habere tepkiniz:
TAGS: ktff, eski başkanı özer esenyel, anılıyor, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.