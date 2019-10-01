Esenyel, ölümünün 1'inci yılında kabri başında anılacak

Kıbrıs Türk futboluna, genelde de ülke sporuna önemli katkılarda bulunan ve spor tarihine adını altın harflerle yazdıran Özenyel 1987-1990 ile 1992-1995 yılları arasında KTFF başkanlığı görevinde bulunmuştu. Esenyel’in anma töreni 3 Ekim 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki kabri başında gerçekleşecek.

01/10/2019 16:31