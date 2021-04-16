Uluslararası motosiklet sporcusu Kıbrıslı Türk Eser Harper, Dakar Rallisi elemelerine hazırlanıyor. Ülkemizin başarılı motosiklet yarışçısı Harper, özel olarak hazırlanmış 85 adet üretilen yarış motorunu sponsoru Rocks Hotel aracılığı ile ülkemize getirip antrenmanlara başladı.

2013-2014 yıllarında Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen Superbike şampiyonasında 8 yarışta 7 birincilik elde ederek büyük başarılara imza atan ülkenin milli motosiklet sporcusu Eser Harper daha sonrasında, yol yarışlarından çöl yarışı olan Dakar Rallisi’nde yarışmak için merkezi Hollanda’da bulunan Bas Dakar KTM Racing Team ile anlaşma sağlamış , akabinde antrenmanda geçirmiş olduğu kaza sonrası dizindeki sakatlıktan dolayı 11 ayda 7 ameliyat geçirip 2017 yılında Uluslararası Cross Country Dakar eleme yarışı olan Yunanistan ve Bulgaristan da gerçekleşen Serres Rallisi’nde 90 kişi içerisinde 51. olarak yarışı bitirmiş ve ilk elemeyi geçmişti. Uzun zaman ara verdikten sonra yeniden 2. ve son Dakar eleme yarışı Fas’ta 7 gün çölde gerçekleşecek. Yarışı tamamlaması halinde Dakar Rallisi Biletini eline alacak olan Harper, özel olarak hazırlanmış 85 adet üretilen yarış motorunu sponsoru Rocks Hotel aracılığı ile ülkemize getirip antrenmanlara başladı.

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş'da KKTOK’nin düzenlediği antrenmanlarda ralli araçlarını, sürücülerini ve motosiklet sporcularını izleyip, destek verdi.

Ayrıca, Eser Harper, Hamitköy'de yarın sabah ve öğlen yapaılacak olan Enduro yarışı ve Sprint Rallisi öncesinde anrtaman niteliğnde 0 numara olarak öncü çıkacak.

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16/04/2021 11:49