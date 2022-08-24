Basketbol Federasyonuna genel kurul çağrısı

Eser Taçoy ekibi ile birlikte Basketbol Federasyonu başkanlığına ve yönetimine aday olduğunu açıkladı.

Taçoy yaptığı açıklamada; Federasyona üye 12 kulübün imzasını aldıklarını ve olağan genel kurula gitme talebini içeren dilekçeyi federasyona teslim ettiklerini duyurdu.

Yönetimimde yer alacak isimlerden Avukat Lal Kaner ve Arkan Arşehit ile birlikte saat 12.00’de federasyona giden Eser Taçoy’u Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, yönetim kurulu üyelerinden Avukat Çağda Pehlivan ile Ateş Farisoğlu karşıladı.

Eser Taçoy açıklamasının devamında ise 12 üye kulüp temsilcisine ait imzaların bulunduğu evrağı Basketbol Federasyon Başkanlığına teslim ettiklerini ve Federasyonu en kısa sürede Seçimli Olağanüstü Genel Kurula götürmek istediklerini belirtti.

Eser Taçoy ayrıca, Basketbol Federasyonu Tüzüğü 19 (1), 19 (2), 19 (3) ve 19 (4) maddeleri uyarınca gereğinin yapılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Bu habere tepkiniz:



24/08/2022 09:52