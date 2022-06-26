Eser ve Elif Şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun son turnuvasını Cumartesi günü (dün) gerçekleştirdi. Büyük erkeklerde ARUCAD Anka sporcusu Eser Erenler, büyük kadınlarda ise Küçük Kaymaklı’dan Elif Töre en iyi 8’ler şampiyonu olarak sezonu tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Federasyonun spor salonunda Cumartesi günü (dün) yapılan turnuva saat 10.00’da başladı.

Turnuvada oynanan maçlar sonrasında Büyük Erkekler ve Kadınlarda En İyi 8 genel klasman şampiyonları belli oldu. Oldukça zorlu ve zevkli karşılaşmalara sahne olan sezonun son turnuvasında Büyük erkeklerde Eser Erenler, büyük kadınlarda ise Elif Töre şampiyon olmayı başardı.

Bu turnuva sonrasında Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu sezonu tamamlamış oldu.

Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler

1.Eser Erenler (ARUCAD Anka)

2.Cemal Kara (LAÜ)

3.Sertaç Savim (ARUCAD Anka)

4.Vehbi Zeki Serter (Küçük Kaymaklı)

Büyük Kadınlar

1.Elif Töre (Küçük Kaymaklı)

2.Yağmur Aktunç (Küçük Kaymaklı)

3.Kezal Akçatepe (ARUCAD Anka)

4.Bilge Ervandar (Gençlik Gücü)

İdman’a teşekkür plaketi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, bir sezon boyunca görev yapan ve dün son karşılaşmalarını yöneten hakem Mustafa Kürşat İdman’a teşekkür plaketi takdim etti. İdman, yeni sezonda Türkiye’de olacağından dolayı hakemlik yapamayacak.

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26/06/2022 11:24