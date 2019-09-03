Eser Yenenler'e eşinden veto

Oyuncu Eser Yenenler ile model Berfu Yıldız, geçtiğimiz haziran ayında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini vermişti.

Hayatında yeni bir sayfa açan Eser Yenenler, eşiyle birlikte spora başladı.

İstediği kiloya bir türlü ulaşamayan komedyen, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

Doktordan randevu alan Eser Yenenler'e, eşi Berfu Yıldız karşı çıktı.

24 yaşındaki model, kendisinden 11 yaş büyük eşini "Lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor, çocuğumuz da olacak' sözleriyle ikna etti.

Eser Yenenler’in, şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.

Eşiyle birlikte her gün spor yapan ünlü oyuncu, koşu bandı üzerinde çektiği videoları sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.