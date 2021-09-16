Eserleri Güney Kıbrıs’ta İnfial Yaratan Resim Öğretmeni Hakkındaki Soruşturma Sonlandırıldı

Güney Kıbrıs’ta bir okulda müdürlük yapan, aynı zamanda resim öğretmeni ve sanatçı kimliği de bulunan Yorgos Gavriil hakkında başlatılan disiplin soruşturması dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla sonlandırıldı.

Politis ve diğer gazeteler, Başpiskopos II. Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Hz. İsa gibi birçok siyasi ve dini kişiliği eleştel şekilde resmetmesi sebebiyle hakkında disiplin soruşturması açılan ressam Yorgos Gavriil hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

Politis gazetesi, Lefkoşa bölgesindeki bir ortaokulda müdürü olan resmi öğretmeni Gavriil’in 2020 yılında kendi sosyal medya hesabından söz konusu eserlerinin yayınlanmasının ardından başlayan soruşturmanın dün sonlandırılmasıyla, Atatürk hakkındaki bir yazının yer aldığı İngilizce kitabının yırtılması ve toplatılması talimatları veren ancak Anastasiadis tarafından desteksiz bırakılan Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun ikinci bir darbe aldığını yazdı.

Gazeteye göre, Prodromu’nun önceki gün katıldığı bir radyo programında, Gavriil hakkındaki soruşturmanın sorumlusu olarak Rum Başsavcılığı’nın gösterdiğini, Başsavcılığın ise dün yaptığı açıklamada Prodromu’yu yalanlayarak, Gavriil’in resimlerinin cezai bir nitelik taşımamasından ötürü yetkinin kendilerinde olmadığını, sadece Rum Hukuk Dairesi olarak, disiplin soruşturması komitesinde bakanlığı temsil etmekle yükümlü olduklarını duyurdu.

Haberde, Eğitim Bakanı Prodromu’nun “hükümet, DİSİ ve başsavcılık tarafından desteksiz bırakıldığı” yorumu yapıldı.

Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan resmi açıklamada ise, Gavriil’in bir eğitimciye uygun davranmamasına karşın hakkındaki soruşturmanın sanat özgürlüğünün çiğnenmesi olarak algılanması sebebiyle sonlandırıldığı ifade edildi.

Prodromu’nun Gavriil konusundaki uygulamalarının ELAM dışında hiçbir siyasi parti tarafından desteklenmediğine işaret eden gazete, DİSİ’nin dahi soruşturmaya alenen karşı çıktığını vurguladı.

Habere göre, Gavriil ise dün sosyal medya hesabından, “İstersek başarabileceğimiz kanıtlandı. Özgürlük verilmez, sadece mücadelelerle kazanılır. Hepinize teşekkürler!” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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16/09/2021 12:06