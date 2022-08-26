Eşi, Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti

Tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ziyarette bulundu.

Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.

Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.

Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.



Ozan Çolakoğlu yaklaşık süren ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.



Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.



Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

GÜLŞEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, savcılığa verdiği ifadesinde, olaya konu sözlerin 30 Nisan 2022'de Ataşehir konserinde geçtiğini belirterek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir.

Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir'' şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen, adliyeye sevk edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Paylaşımında, "Söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum" diyen şarkıcı, “Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım." ifadelerini kullandı.

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26/08/2022 15:59