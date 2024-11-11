Esin Esmen: Meclis'in bu durumu bizi utandırıyor

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Esin Esmen, Meclisi'nin mevcut durumunu sert bir dille eleştirdi.

İş insanı Esmen, mecliste halkın temsilcisi olan bazı vekillerin sergilediği saygıdan uzak tavırlar, halkın beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü çizdiğini kaydetti. "Meclisin, ülkeyi ileri taşıması gerekirken seviyesiz durumların gündeme gelmesi bizleri utandırıyor ve üzüyor" diyen Esmen, vekillerin kavgaları ve sorumsuz davranışlarının toplumun güvenini zedelediğine dikkat çekti.

Esmen'in paylaşımı şöyle;



"Halkın Mücadelesine Karşı Meclisin Üzücü Tablosu"

Bir Kıbrıslı girişimci olarak, yıllardır bu topraklarda hem kazancımızı hem de emeğimizi halkımızın refahına, ülkemizin geleceğine adamak için çaba sarf ediyoruz. Her gün, burada karşılaştığımız zorluklara rağmen, işimizi büyütmek, istihdam yaratmak, kazandığımızı yine bu ülkeye yatırım olarak döndürmek için mücadele ediyoruz. Bizler, sadece bireysel kazançlarımızı değil, toplumsal faydayı gözeten bir zihniyeti benimsiyoruz. Ancak ne yazık ki, tüm bu çabalarımıza rağmen, halkın temsilcisi olarak mecliste görev alan bazı vekillerin halkın önünde sergiledikleri saygıdan uzak tavırlar ve sürekli yaşanan kavgalar, bizim için büyük bir hayal kırıklığına dönüşüyor.

Meclisin, halkın çıkarlarını gözeterek ülkeyi daha ileriye taşıması gerekirken, maalesef bazı vekillerin düştüğü bu seviyesiz durumlar, temsil ettikleri topluma yakışmayan bir tablo çiziyor. Ülkemizdeki en önemli karar organı olan meclisin, bu şekilde gündeme gelmesi bizleri üzüyor ve utandırıyor. Bu durumu kabul etmek gerçekten zor.

Bir girişimci olarak, bizler burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken; halkın önünde sorumluluk bilinci olmadan hareket eden, kendini bilmez bir tavır sergileyen vekilleri ve onları kontrol edemeyen parti liderlerini şiddetle kınıyorum. Bu ülkenin gerçek anlamda kalkınmaya ve değişime ihtiyacı varken, meclisin bu kadar verimsiz ve saygıdan yoksun bir şekilde işleyişine devam etmesi, hepimizi umutsuzluğa sürüklüyor.

Bir Kıbrıslı Türk olarak, bu ülkeye duyduğumuz sevgi ve bağlılıkla; ülkenin kazananlarının, kazancını yine bu ülkeye yatırım olarak döndürmesini destekleyen bir zihniyeti savunuyorum. Ancak, bugünkü meclisin durumu ve içinde bulunduğu hal, maalesef toplum olarak hak ettiğimiz yerden çok uzakta olduğumuzu gösteriyor. Halkımızın çıkarlarını savunması gerekenlerin, her şeyden önce sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.