Esin Esmen: Popülizm galip geldi

İşinsanı Esin Esmen, halka ciddi umutlar vaat ederek iktidara gelen hükümete gönderme yaparak, “Umudu öldürdünüz beyler” diye seslendi.

Yıllardır “vergi veren şahıslar listesinde” hep üst sıralarda yer alan Esmen Group Direktörü Esin Esmen, hayatı ucuzlatarak, alım gücünü yükseltecek onlarca tedbir varken, hükümetin yeni seçim hesapları yaparak popülizmi öne çıkardığını savundu. İşveren ve işçinin kötü yönetim kıskacında çok zor günler yaşadığını anlatan Esmen, hükümetin var olan umudu öldürerek, geleceğe de karamsar bakılmasını sağladığını vurguladı.

Esmen, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sanırım bulunduğumuz coğrafyada çok uzun bir süre daha ekonomik krizlerle yaşmaya devam edeceğiz Bir krizi yönetmek, gelirleri artırmak, ülke insanin bu krizden çıkması için yapılması gereken yüzlerce sey varken, umutla beklenen değişim aslında yerini, gelenin gidenden daha kötü olduğunu, gelenin gideni arattığı gerçeğine bırakıyor yerini. Gerçek maalesef bu. Çoğunluğunu genç insaların oluşturduğu bu hükümet ve yönetim anlayışı da geçmişten farklı değil... İyi insan olmak, bir ülke yönetebilme yeteneğiniz olduğunu göstermez... Lider olmak başka birşey.... Ama sanırım beklenen değişim umutları artık bitmiştir. Hatta, artık eminim... Ama en kötüsü, popülizmin doruklara çıktığı ve gelecek seçim kaygılarının başladığı bu dönmede ... Fatura iş insanlarına çalışana ve bu ülkedenin geleceğinde umudu olanlara kesiliyor. Umudu, öldürdünüz beyler, artık konuşacak birşey de kalmadı...