Esin Esmen: Umudunuzu öldürmeyin

Genç işinsanı Esin Esmen, ülkedeki ekonomik gelişmelere dikkat çekerek, ısrarla umutsuzuk pompalayanlara isyan etti. Ülke yatırımcısının ortaya çıkardığı eserlere dikkat çeken Esmen, "Güneyde de iş yapıyorum ve kıyas yapabilirim. Yapmamız gereken kamunun daha adil ve hızlı hizmet vermesini sağlamak, çevreci politikalara sonuna kadar sahip çıkmak. Umutsuz olmayın" dedi.

Esmen, şu açıklamaları yaptı:

KUZEYDEKİ EKONOMİK BÜYÜME VE UMUT:

KKTC’de 17, Güney Kıbrıs’ta ise 5 yıldır yatırım yapıyorum. Mağazalarım var, dünyanın önemli markalarını tüketiciyle buluşturuyorum.

Sanırım, gelişim ve değişim anlamında yorum yapabilecek bir gözleme sahibim.

Döviz fiyatlarındaki artış, enerjideki tartışmalar, son günlerde ciddi bir umutsuzluk olarak tartışılıyor.

Bir de buradan bakın;

Girne’de ciddi bir değişim başladı. Bu pozitif değişim, Lefkoşa ve Mağusa’ya virüs gibi yayılıyor.

Girne’de dünya ile yarışan turizm yatırımları…

Lefkoşa’da modern üniversiteler, binaları ve gelişen eğitim anlayışı… Eğitim kurumlarımız Lefkoşa’yı gururla selamlıyor.

Mağusa’da çağdaş bir mimarı tasarımla dünyaya örnek emlak sektörü…

Bunların tümü ile bir yatırımcı olarak gurur duyuyorum…

Her bölgede hızla gelişen restaurant ve bar sektörü... Gençler için buluşma noktası…

Bize, “Burası Kıbrıs mı gerçekten?” sorgulaması yapan yatırımlarımız var.

Değişim ve gelişim, tartıştığımız tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor ve bunu görmeden ekonomik yorum yapanlar var.

Evet, Kuzey Kıbrıs hızlı gelişiyor ve büyüyor. Bizim, çevreci politikaları en önde tutarak, bu yatırımlara ciddi katkı sağlamamız gerekiyor.

Bürokrasideki hantallığa rağmen, insanlar yatırım için birbiri ile yarışıyor.

Evet, kuzey büyüyor.

Ev ödevlerimiz var.

Kamu daha doğru ve hızlanacak şekilde yönetilmeli.

Kaçak ekonomi kayıt altına alınmalı.

Dediğim gibi bir kez daha altını çizeyim, çevremize de sahip çıkarak yatırımlarımızı yönlendirmeliyiz.

Güney ve Kuzey ekonomisini de karşılaştırmam gerekiyor ki, iki yakada da yatırım yapıyorum.

Kuzey büyüyor.

Gelişiyor…

Değişiyor.

Bana kimse ekonomi kötü demesin.

Dalgalanmalar vardır ama Kuzeyde ekonomi kötü değildir.

Türkiye’de ekonomi politikalarının başarısız olma şansı yoktur. Bunun pozitif etkileri de zaman içerisinde görülecektir.

Halkın alım gücünü artıracak adımlar, siyaset tarafından gecikmeden alınmalıdır.

Biz kendi yolumuza bakmalıyız. AB normlarını ülkemiz insanı yararına uygulamaya koymalıyız.

Gerisini serbest piyasa halleder.

Hepimiz de biliyoruz ki, işinsanı ve tüketici aynı gemidedir. Her işinsanı bunun bilincindedir.

Bu ülkede yaşayan;

Bu ülkede kazanan;

Bu ülkenin genç insanlarına inanan;

Bu ülkenin geleceğine inanan biri olarak söylüyorum ki:

Bu ülkede yaşamayı seviyorum… Umudunuzu öldürmeyin… Öldürmek isteyenlere de izin vermeyin…