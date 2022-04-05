Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yapımına başlanan Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.

Açıklamada, 8 bin 500 metrekare alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, kapalı spor salonu, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası ve engelli öğrenciler için asansörü olacak şekilde dizayn edilen 600 kişilik Esin Leman Lisesi’nin inşaatının hızla tamamlandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda yapımı devam eden Esin Leman Lisesi’nin inşaatını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Esin Sanver Arık’ın eşi Sadık Arık’tan okul inşaatında gelinen aşamayla ilgili bilgi alan Nazım Çavuşoğlu’na, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Esin Leman Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini belirterek, okulun ülkeyi kalkındıracak gençleri yetiştirecek olmasının önemine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca, kayıt dönemi, kapsam bölgeleri dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okula kayıt alacaklarını da sözlerine ekledi.

Okulun tamamlanıp hizmete girmesiyle, öğrencilerin ve öğretmenlerin çağdaş ve modern ortamlarda eğitimlerini yürüteceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, eğitim altyapısında yaşadıkları eksikliklerin giderilmesi noktasında duyarlılık göstererek, böylesi bir eseri ülke gençliğine miras bırakan Esin Sanver Arık ve eşi Sadık Arık’a teşekkürlerini iletti.

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05/04/2022 11:25