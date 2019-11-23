Esin Terzioğlu’ndan gururlandıran başarı

31. Miss Model Of The World 2019 finalinde Kuzey Kıbrıs adına  katılan Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu  ilk 10 içerisinde dünya altıncısı oldu.

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23/11/2019
HK

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Esin Terzioğlu’ndan gururlandıran başarı

31. Miss Model Of The World 2019 finalinde Kuzey Kıbrıs adına  katılan Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu  ilk 10 içerisinde dünya altıncısı oldu.

Çin Kültür Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleşen, bu yıl 31’incisi düzenlenen Çin televizyon ve gazetelerinin büyük ilgi gösterdiği, “31. Miss Model Of The World” Dünya Mankenler yarışmasında Kuzey Kıbrıs adına katılan Esin Terzioğlu dünya altıncısı oldu.

Çin’in Shenzhen şehrinde yapılan dünya finalinde, 70 ülkenin profesyonel modelleri  yarıştı. 7 bin kişinin izlediği yarışma Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden Günkut Ajans Mankeni Esin Terzioğlu büyük bir beğeni topladı. Esin Terzioğlu  ilk 10 içerisinde dünya altıncısı olurken birincisi ise Rusya’dan çıktı.

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23/11/2019 18:01
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TAGS: Esin Terzioğlu, haber, kıbrıs, Çin, Shenzhen, Kuzey Kıbrıs adına  katılan Günkut Prodictions Mankeni Esin Terzioğlu  
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