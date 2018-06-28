Eşinden izin alamamıştı! Rusya'da...
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na gitmek için eşinden izin alamayan Meksikalı Javier, maketiyle popüler olmuştu. Sonradan izin çıktı ama Rusya'ya gelip kaybolduğu açıklandı.
28/06/2018
Zekice bir plan ile Javier'in maketini yapan arkadaşları, maketi Rusya'da 11 şehirde düzenlenen tüm maçlara götürdü.
Popüler olan Javier isimli Meksikalı, karısından izin alıp Rusya'ya geldi. Javier'i Rusya'da görenler onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Rusya'da önce Ekaterinburg'ta, daha sonra Rostov'da görülen Javier isimli taraftar daha sonra ortadan kayboldu.
Meksikalı taraftarın gözaltına alındığı iddiaları üzerine Rus polisi, Javier'in gözaltına alınmadığını ama kayıp şikayetleri üzerine arama çalışmalarının başladığını duyurdu.
Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliklerinin çoğuna katılan Javier, etraftaki taraftarların da ilgi odağı oldu.
Herkes maketle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi