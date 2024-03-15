Eşine iftira atan kadın cezaevine gönderildi

Eşinin kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek, tutuklanmasına ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesine neden olan E. S. isimli kadın, eşinin ağır ceza mahkemesinde davası görüşülürken, daha önce poliste ve alt mahkemede verdiği tüm ifadelerin yalan olduğunu söyledi.

2 çocuk annesi kadının dava esnasında yaptığı itiraf üzerine eşi 9 ay sonra serbest kalırken, mahkeme E. S.’ın tutuklanmasına karar verdi.

(Kamalı Haber)

“Yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçlarından tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 12 Mart 2024 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda görüşülen tecavüz davasında 2023 yılı içerisinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda ve Lefkoşa Aile Mahkemesi huzurunda verdiği yeminli ifadelerin doğru olmadığını beyan ederek “yalan yere tanıklık yapma, tanıkların çelişik ifade vermesi ve yalan yere yemin verme” suçunu işlediğini söyledi.

Polis, durumun aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı tarafından yazılı olarak bildirildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde kendisini aldattığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle eşine iftira attığını söyledi. Polis, zanlının ifadesi nedeniyle eşinin 9 ay hükümsüz tutuklu olarak, cezaevinde kaldığını, ayrıca zanlının yalan yere yeminli beyan vererek, mahkemeden koruma emri de temin ettiğini belirtti. Polis, zanlının eşinin oturma izniyle ülkede bulunduğunu ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, ayrıca zanlının yaptığının suç olduğunu bilmediğini, ancak şimdi ağır bir suç işlediğini öğrendiğini yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Tutuklu yargı talebine itiraz eden avukatı, müvekkilenin 2 yaşından beri ailesiyle KKTC’de yaşadığını, 3 ve 5 yaşında iki çocuğu olduğunu ve kaçmayacağını söyledi. Savunma, ayrıca zanlıya kefil olabilecek 3 kişiyi mahkemeye dinletti.

Gerçekleştirilen teminat duruşmasının ardından huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yalan ifade vererek adaleti yanılttığını, bir kişinin 9 ay süreyle özgürlüğünden mahrum olmasına neden olduğunu belirterek, 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.