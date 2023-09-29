Eşine şiddet uygulamıştı cezaevine gönderildi!

Kamalı Haber

Lefke’de meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili tutuklanan Hüseyin Aksoy, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefke Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Erdem Çevikdal olguları aktardı. Polis, zanlının 26 Eylül 2023 tarihinde Lefke’de bulunan ikametgahları içerisinde kendisi ile Türkiye’ye dönmek istemediği gerekçesiyle, 268 promil alkolün etkisi altında eşinin yüzüne tokat atarak, darp ettiğini, daha sonra ikametgahlarının dışına çıkıp makul mazereti olmazken, bağırıp çağırıp rahatsızlık verdiğini söyledi. Zanlının aynı gün tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.