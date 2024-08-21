Eşine Şiddet Uygulayan Sanığa 3 Yıl Hapis Cezası

(Kamalı Haber)- Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde darp, vahim zarar, sarhoşluk, rahatsızlık verme ve uygunsuz hal ve hareket suçlarından yargılanan Hasan Demir hakkındaki dava dün karara bağlandı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, sanığın 17.04.2024 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Cemal Gürsel Caddesi üzerinde 62 promil alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyet aralarında maddi sebeplerden dolayı tartışma çıkan eşi G.D.’nin (K-36) yüzüne elleri ile gelişi güzel vurmak sureti ile burnunda ve her iki elmacık kemiğinde kırıklar oluşmasına sebebiyet verip, vahim zarara uğratıp ciddi bir şekilde darp ettiğini belirtti.

Başkan, darp edilen müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek vücudunda vahim zarar ve darp izi olduğu yönünde rapor temin edildiğini kaydetti.

Temin edilen doktor raporunda şikayetçinin yüz kemiklerinde kırık, yüz çevresinde morluk şişlik olduğunun belirlendiğini kaydeden Başkan, sanığın şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Başkan, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu olan kalan sanığın 19 Nisan 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Cemaller, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Başkan, sanığın mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıl hapis cezası öngördüğünü söyledi. Cemaller, hiç kimsenin başka birine karşı hangi şartlar altında olursa olsun bilinçli bir şekilde kaba kuvvet kullanarak vahim zarara uğratmaya ve anayasayla korunan vücut bütünlüğünü bozmaya hakkı olmadığını ifade etti.

Başkan, bu tür suçlara müsamaha gösterilemeyeceğini, ayrıca bu tür suçların yaygınlaştığını ifade ederek, yaygın ve vahim suçlarda kamu menfaatinin ön planda tutulması gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın kendisinden fiziksel olarak zayıf ve ekonomik olarak bağlı olan kadına karşı şiddet kullandığını, şiddetin boyutunu artırarak hem burnu hem de elmacık kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini ifade etti.

Başkan Cemaller, aile içi şiddet olaylarının her geçen gün arttığına vurgu yaparak, eşini kendisinden zayıf görerek acımasızca darp eden, hatta daha büyük zararlar veren birçok mesele gördüklerini söyledi. Başkan, ciddi vahim zararlara uğramalarına rağmen müştekilerin ekonomik bağımlılıktan dolayı şikayetlerini geri çektiklerini de gördüklerini açıkladı.

Başkan, eşine, çocuklarının annesine karşı bu suçları işlemeyi kendisinde hak gören kişilere hiçbir şekilde hoşgörüyle yaklaşamayacaklarını ifade etti.

Sanığın bu suçları alkol tesiri altında yol üzerinde kimseye aldırmadan işlediğine vurgu yapan Başkan, suçun işleniş şeklinin de oldukça vahim olduğunu dile getirdi.

Başkan, bu nedenle işlenen suçların kamu menfaatini yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Başkan, tüm bunların yanı sıra sanığın pişman olup, özür dilediğini, şikayetin geri çekildiğini, sanığın eşine ve çocuklarına bakmakla yükümlü olduğunu, tutuklu geçirdiği süreyi ve sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.