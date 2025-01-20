Eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı

Baf’ın “Peyia” köyünde dün meydana gelen olayda bir erkek, eşini av tüfeğiyle ateş açarak ağır yaraladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Peyia” köyünde silah sesini duyanların polise haber vermelerinin ardından olay yerine giden polisin, erkek bir şahsın kendi evlerinde eşini av tüfeğiyle yaraladığını tespit ettiğini yazdı.

Habere göre ağır yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis gelene kadar başında bekleyen eşi ise tutuklandı.