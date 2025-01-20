Eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı

 Baf’ın “Peyia” köyünde dün meydana gelen olayda bir erkek, eşini av tüfeğiyle ateş açarak ağır yaraladı.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
20/01/2025

Eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı

 Baf’ın “Peyia” köyünde dün meydana gelen olayda bir erkek, eşini av tüfeğiyle ateş açarak ağır yaraladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Peyia” köyünde silah sesini duyanların polise haber vermelerinin ardından olay yerine giden polisin, erkek bir şahsın kendi evlerinde eşini av tüfeğiyle yaraladığını tespit ettiğini yazdı.

Habere göre ağır yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, polis gelene kadar başında bekleyen eşi ise tutuklandı.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.