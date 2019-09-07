Eşini darp eden koca tutuklandı

(Kamalı Haber)

Çatalköy’de tartıştığı eşini darp eden, baldızının da aracının camlarını kıran Abdullah Nurçin mahkemeye çıkarıldı.

VURUP YERE DÜŞÜRDÜ

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının önceki gün saat 18.30 sıralarında Çatalköy’deki evleri içerisinde maddi konulardan dolayı tartıştığı eşi N.B.’nin omuzuna vurup yere düşürdüğünü ve darp ettiğini söyledi.

TEHDİT ETTİ

Polis, zanlının akabinde “Bana para ve arabanın koçanını vermezsen seni öldürürüm”diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

BALDIZININ ARACININ CAMLARINI KIRDI

Polis memuru, zanlının ise eşinin kız kardeşinin evinin önüne gidip, olay çıkardığını ve ona ait aracın camlarını kırdığını belirterek zanlının Değirmenlik’te tutuklandığını belirtti.

Yargıç Jale Dizdarlı zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

(Kamalı Haber)