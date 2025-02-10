Eşini Darp Eden Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı: 30 Bin TL Teminatla Serbest

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar suçlarından tutuklanan 28 yaşındaki Samet Gülüm dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Begüm Bektaş mahkemeye olguları aktardı.

Polis,07.02.2025 tarihinde saat 22:50 raddelerinde zanlının Hamitköy’de ikametgahlarının salon kısmı içerisinde beraber yaşamak istemediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip aynı eşi M. Y'yı (K-26) sırtından çekip yere düşürerek ciddi şekilde darp ettikten sonra eşinin kullanımında bulunan cep telefonunu ve tabletini kasten yere fırlatıp kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi. Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, gerekli ifadelerin alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, ülkede çalışma izni ile bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. (Kamalı Haber)