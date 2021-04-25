Eşini darp etmişti teminata bağlandı!

Kamalı Haber

Girne’de meydana gelen darp olayıyla ilgili tutuklanan Şükrü Koç mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu zanlının darp suçunu işlediğini belirtti. Polis, 21 Nisan 2021 tarihinde zanlının Girne’deki evi içerisinde eşiyle telefonu kendisine vermesi konusunda tartıştığını söyledi. Polis, zanlının telefonu vermediği için eşini iterek yere düşmesini sağlayıp darp suçunu işlediğini belirtti. Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının her hangi bir sabıkası bulunmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 100 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanması emir verdi.

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25/04/2021 12:14