Eşini görmeye şişme botla giden Vietnamlı tutuklandı

Tayland'dan Hindistan'a uzanan Bengal Körfezi'ni şişme lastik botta kürek çekerek geçmeye çalışan Vietnamlı adam, çarşamba günü Tayland kıyıları açıklarında kurtarıldıktan sonra tutuklandı.

37 yaşındaki Ho Huang Hung, Hindistan'ın Mumbai şehrinde çalışan karısıyla görüşmek için Phuket'ten 2 bin kilometrelik tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Çift, Kovid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeniyle son iki yıldır yüz yüze görüşemiyordu.

Ho, Similan Adaları yakınlarında, Tayland anakarasının yaklaşık 80 km açığında, denizde tek başına 18 gün geçirdikten sonra ve Bengal Körfezi'nde bir kasırga patlak vermek üzereyken bulundu. Bir balıkçının onu sarı ve mavi renk küçük bir botla giderken görmesi üzerine Tayland donanması tarafından kurtarıldı.

Vietnamlı adam, 2 Mart'ta Saygon'dan Bangkok'a uçmuş ve Mumbai'ye aktarmalı bir uçuşa binmeyi planlamış. Ne var ki Hindistan'a vize alamamış.

Bunun yerine Phuket'e giden bir otobüse binmiş ve 5 Mart civarında bot yolculuğuna başlamış. Adam sadece 10 paket erişte, bir depo su ve biraz eşyayla denize açılmış. Yetkililer herhangi bir haritası veya pusulası olmadığını söyledi.

Şimdi sorgulanmak üzere Phuket'e götürülecek.

Tayland Sahil Güvenliği Komuta Merkezi'nden Yüzbaşı Pichet Songtan AFP'ye verdiği demeçte "Vietnam büyükelçiliğinin yanı sıra Hindistan büyükelçiliğiyle de iletişime geçtik fakat henüz bir yanıt alamadık" dedi.

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30/03/2023 22:47