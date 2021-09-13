Eşini önce dövdü sonra tecavüz etti

Lefkoşa’da kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile eşini önce darp eden daha sonrada tecavüz eden zanlı Kadir Öztürk tutuklanarak bugüün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Songül Aki olayla ilgili bulguları aktardı. Aki huzurda bulunan zanlı Kadir Öztürk’ün 12 Eylül 2021 tarihinde saat 12.00 raddelerinde ikametgâhlarının yatak odası içerisinde ayrılma aşamasında olduğu aynı yerde sakin eşini kendisine ekmek almadığı gerekçesi ile saçından çekip boğazını sıkarak yüzüne tokat vurup dizi ile sırtına vurduktan sonra zorla cinsel tecavüz edip, cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesini gerektiğini ayrıca evde bulunan çocuklardan ifade alınacağını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı bu suçu yuvamı kurtarmak için yaptım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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13/09/2021 14:31